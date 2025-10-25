IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шестима в ареста за трафик на мигранти през България и Сърбия

ГДБОП и граничари пресякоха дейността на престъпна мрежа

25.10.2025 | 11:06 ч. 0
Снимка: ГДБОП

Снимка: ГДБОП

ГДБОП и граничари пресякоха дейността на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Европа.

Съвместната специализирана полицейска операция е проведена на 22 октомври 2025 г. на територията на столицата, областите София, Пловдив, Пазарджик и Монтана.

Граничните полицаи от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ са започнали работа по разкриване на престъпната схема в началото на 2025 г.

В хода на операцията са арестувани 6 трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик. На трима от задържаните са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест. 

При извършените действия по разследването са претърсени 3 имота и 1 автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и др., свързани с извършваната престъпна дейност.  

В качеството на свидетели са разпитани 11 души. 

Работата по случая продължава. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

ГДБОП трафик на мигранти
