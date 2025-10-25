IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Селска идилия: Дейвид Бекъм показа впечатляващата си зеленчукова градина

Вижте какъв лук и фасул произведе бившият футболист в градината си в Котсуолдс

25.10.2025 | 16:30 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Едно е сигурно – Виктория и Дейвид Бекъм ядат биопродукция и то отгледана лично от тях. На 21 октомври бившият професионален футболист сподели видеоклип в Instagram, в който показва прясно набран от градината му червен лук. Новият зеленчук само допълва гамата от отглеждани от него зеленчуци като моркови и краставици.

50-годишният бивш спортист се радва истински на земеделския живот, който води с 51-годишната Виктория в дома им в провинцията Котсуолдс, Англия.

Виктория и Дейвид Бекъм показаха как събират впечатляващи зеленчуци от домашната си градина. В началото на клипа, заснет от Виктория, Дейвид подава глава иззад зеленчуковата си градина и обявява „фасул“.

„Обичам бакла“, отговаря Виктория.

На друго място в просторната градина Дейвид се изправи на ръце и колене, за да откъсне прясно узрял червен лук. Бившият „Най-секси спортист в света“ също така полива обилно растенията, като обикаля с гордост из градината с пръскачка. В един момент Дейвид игриво се втурва след жена си, опитвайки се да я намокри.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дейвид Бекъм
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem