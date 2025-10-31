Задържаха контрабандни стоки при полицейска акция в Разградско

Контрабандните стоки с лога на известни търговски марки са конфискувани при полицейска акция в разградското село Брестовене, съобщиха от Областната дирекция на МВР пред БТА.

Артикулите, разпространявани неправомерно са установени в търговски обект, собственост на 51-годишна жена. Иззетите при акцията от служители на Районното управление в Кубрат „маркови“ дънки, суитчъри, анцунзи, тениски, обозначени с логото на различни фирмени производители, са близо 60.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои събраните материали да бъдат докладвани в Районната прокуратура в Кубрат.