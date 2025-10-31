IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха контрабандни стоки при полицейска акция в Разградско

Те са установени в магазин в село Брестовене

31.10.2025 | 23:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС, архив

Контрабандните стоки с лога на известни търговски марки са конфискувани при полицейска акция в разградското село Брестовене, съобщиха от Областната дирекция на МВР пред БТА.

Артикулите, разпространявани неправомерно са установени в търговски обект, собственост на 51-годишна жена. Иззетите при акцията от служители на Районното управление в Кубрат „маркови“ дънки, суитчъри, анцунзи, тениски, обозначени с логото на различни фирмени производители, са близо 60.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои събраните материали да бъдат докладвани в Районната прокуратура в Кубрат.

