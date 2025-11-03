Крадци източиха 300 литра дизел от чуждестранен камион

Около 300 литра дизелово гориво са източени от резервоара на спрял за почивка край град Брусарци в област Монтана тежкотоварен камион с прикачено ремарке с регистрация в Северна Македония, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Кражбата е станала в нощта на 1 срещу 2 ноември.

Сигналът е подаден от 42-годишния шофьор на камиона към 6:30 часа вчера. На мястото е направен оглед, при който е установено, че с помощта на техническо средство е била отключена капачката на резервоара на камиона.

По случая е заведено досъдебно производство.