Крадци източиха 300 литра дизел от чуждестранен камион

Тирът е бил паркиран за почивка край Брусарци

03.11.2025 | 17:07 ч. 4
Снимка: БГНЕС, архив

Около 300 литра дизелово гориво са източени от резервоара на спрял за почивка край град Брусарци в област Монтана тежкотоварен камион с прикачено ремарке с регистрация в Северна Македония, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. 

Кражбата е станала в нощта на 1 срещу 2 ноември. 

Сигналът е подаден от 42-годишния шофьор на камиона към 6:30 часа вчера. На мястото е направен оглед, при който е установено, че с помощта на техническо средство е била отключена капачката на резервоара на камиона.

По случая е заведено досъдебно производство. 

