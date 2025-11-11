Арестуваха 52-годишна във Варна, обрала с газов пистолет оборота на супермаркет

Полицията във Варна задържа 52-годишна жена, извършила въоръжен грабеж на супермаркет, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Тя влязла в магазина, насочила към продавачката газов пистолет и си тръгнала с малко над 400 лева от оборота.

Нападателката е била с медицинска маска и бързо е разкрита самоличността й. Няма данни да е била под въздействието на алкохол или наркотици.

По случая е образувано досъдебно производство.