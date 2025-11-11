IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Арестуваха 52-годишна във Варна, обрала с газов пистолет оборота на супермаркет

Тя влязла в магазина с медицинска маска

11.11.2025 | 12:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Полицията във Варна задържа 52-годишна жена, извършила въоръжен грабеж на супермаркет, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Тя влязла в магазина, насочила към продавачката газов пистолет и си тръгнала с малко над 400 лева от оборота.

Нападателката е била с медицинска маска и бързо е разкрита самоличността й. Няма данни да е била под въздействието на алкохол или наркотици.

По случая е образувано досъдебно производство. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Варна обир въоръжен грабеж
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem