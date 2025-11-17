Иззеха имитации на маркови парфюми от товарен автомобил

Имитации на маркови парфюми иззеха полицаи при проверка на товарен автомобил в Димитровград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.
Автомобилът е спрян за инспекция на бул. "Благоев". В товарния му отсек са открити 810 флакона с лого и надпис на защитени търговски марки без разрешение на правопритежателите.
Водачът на автомобила ги е предал на разследващите с протокол по образуваното досъдебно производство.