Иззеха имитации на маркови парфюми от товарен автомобил

Случаят е от Димитровград

17.11.2025 | 18:37 ч. 0
Снимка: Архив, Агенция Митници

Имитации на маркови парфюми иззеха полицаи при проверка на товарен автомобил в Димитровград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. 

Автомобилът е спрян за инспекция на бул. "Благоев". В товарния му отсек са открити 810 флакона с лого и надпис на защитени търговски марки без разрешение на правопритежателите. 

Водачът на автомобила ги е предал на разследващите с протокол по образуваното досъдебно производство.

