Иво Сиромахов отказал шестцифрена сума за реклама за хазарт

Отказвам да бъда съучастник в разболяването на хора и създаването на зависимости, заяви той

24.11.2025 | 17:00 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Сценаристът, писател и шоумен Иво Сиромахов отказа да стане лице на реклама за хазарт.  Новината съобщи самият той във Фейсбук. По думите му става въпрос за оферта от шестцифрена сума, предложена от хазартна компания.

Днес отказах шестцифрена сума, която ми бе предложена, за да стана рекламно лице на една хазартна компания. Ето какво написа Сиромахов: 

"Отказвам да бъда съучастник в разболяването на хора и създаването на зависимости. Отказвам да рекламирам хазарт, бързи кредити, алкохол и цигари. Не може да има оправдание за онези мизерници, които продадоха бледата си популярност, за да станат лица на такива компании. Гнус ме е дори да спомена имената им.

Аз рекламирам с удоволствие книги, театър, филми, музика, живопис, музеи, училища. Защото човек трябва да носи отговорност за последствията от действията си. Когато императорът Веспасиан закъсал за пари, решил да обложи с данък обществените тоалетни в Рим. Синът му Тит Флавий се възпротивил на тази идея. Тогава Веспасиан взел една шепа монети, тикнал ги под носа на сина си и му казал „Pecunia non olet“ (Парите не миришат). Но Веспасиан е бил алчен глупак. Истината е, че някои пари миришат.  И то много лошо."

Иво Сиромахов отказа реклама „ хазарт
