Млад мъж е в болница след бой в ромския квартал на Казанлък

По случая са задържани двама мъже

24.11.2025 | 13:12 ч. Обновена: 24.11.2025 | 13:16 ч. 21
Снимка: БГНЕС, архив

Мъж на 20 години е в болница след сбиване между няколко души в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора. 

Пострадалият е с травми на главата, без опасност за живота. 

Сбиването е станало на улица "Ръжена" в ромския квартал „Кармен“ късно вечерта на 22 ноември, при което мъжът е пострадал и е откаран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора. В Районното управление е образувано досъдебно производство. 

В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия, като съпричастни към извършеното деяние за срок до 24 часа са задържани двама мъже, на 40 и на 21 години. 

Работата по случая продължава. 

Тагове:

бой Казанлък ОДМВР-Стара Загора
