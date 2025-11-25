IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха двама с метамфетамин в Стара Загора

Общото тегло на наркотика е близо 150 грама

25.11.2025 | 14:39 ч. 0
Снимка: БГНЕС, архив

При специализирана полицейска операция за превенция и противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества, задържаха за 24 часа двама мъже за притежание на близо 150 грама метамфетамин в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В неделя в таксиметров автомобил е задържан 34-годишен мъж. На задната седалка до него е намерена и иззета черна найлонова торба, съдържаща 10 полиетиленови пликчета с бяло кристалообразно вещество. Изготвената му експертиза е установила, че то е метамфетамин с тегло 92,86 грама.

При последвалите оперативно-издирвателни действия в областния град е установено, че мъжът се е сдобил с наркотичните вещества от 39-годишен, обитаващ барака в Стара Загора. В близост до нея е намерена и иззета пластмасова кутия, съдържаща шест полиетиленови пликчета с бяло кристалообразно вещество, за което експертизата е установила също, че е  метамфетамин с тегло  51,99 грама.

Работата по случая продължава.

