Новини

Откриха нелегални мигранти в София, има задържани

Акцията е съвместно с ГДБОП, ГДГП, ГДНП и СДВР

25.11.2025 | 15:07 ч. 6
БГНЕС

Нелегални мигранти от Сирия, Ирак и Иран са открити в София, а 10 души от организирана престъпна група (ОПГ) са задържани, каза пред журналисти Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София. 

От тези 10 души двама са привлечени като ръководители на ОПГ. Това са резултатите от специализираната операция на МВР в противодействие на незаконната миграция, проведена на 23 ноември. Полицейската акция е реализирана съвместно от главните дирекции - ГДБОП, ГДГП, ГДНП и СДВР, под ръководството на Софийската градска прокуратура и координацията на Европол.

Петрова добавя, че по време на акцията са извършени претърсвания и изземвания на адреси в София и Перник, разпитани са и свидетели.

“В два от наети в София от сирийски граждани апартаменти са открити 25 мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които жени и деца, като 21 от тях са били без документи. Сред задържаните 10 лица, има и българи”, каза комисар Николай Спасов, началник на отдел в Главна дирекция “Гранична полиция“. 

 

