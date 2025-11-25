Откриха нелегални мигранти в София, има задържани

Нелегални мигранти от Сирия, Ирак и Иран са открити в София, а 10 души от организирана престъпна група (ОПГ) са задържани, каза пред журналисти Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София.

От тези 10 души двама са привлечени като ръководители на ОПГ. Това са резултатите от специализираната операция на МВР в противодействие на незаконната миграция, проведена на 23 ноември. Полицейската акция е реализирана съвместно от главните дирекции - ГДБОП, ГДГП, ГДНП и СДВР, под ръководството на Софийската градска прокуратура и координацията на Европол.

Петрова добавя, че по време на акцията са извършени претърсвания и изземвания на адреси в София и Перник, разпитани са и свидетели.

“В два от наети в София от сирийски граждани апартаменти са открити 25 мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които жени и деца, като 21 от тях са били без документи. Сред задържаните 10 лица, има и българи”, каза комисар Николай Спасов, началник на отдел в Главна дирекция “Гранична полиция“.