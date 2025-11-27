IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 98

Недекларирани цигулки задържаха митничари на Летище София

Приблизителната им пазарна стойност възлиза на над 12 000 лв.

27.11.2025 | 16:52 ч. Обновена: 27.11.2025 | 17:06 ч. 3
Снимка на soomrom от Pixabay

Снимка на soomrom от Pixabay

Недекларирани цигулки и принадлежности за тях задържаха митническите служители на МП Летище София, съобщиха днес от агенцията.

На 13.11.2025 г. на Терминал 2 за митническа проверка е спрян британски гражданин, дошъл с полет от Бирмингам. Пред митническите служители той е заявил, че няма нищо за деклариране. В хода на извършената рентгенова и последвалата физическа проверка в багажа му са открити 8 цигулки, 13 лъка и 7 цигулки разглобени на части. Всички те не са били декларирани по установения ред.

Свързани статии

Стоките са задържани. Съгласно изготвената експертна оценка, приблизителната им пазарна стойност възлиза на над 12 000 лв. (или над 6135 евро), а по закон стоки, които се пренасят с личния багаж, не подлежат на деклариране и могат да се внасят безмитно, ако са на стойност до 430 евро. На пътника е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

недекларирани цигулки митничари Летище София
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem