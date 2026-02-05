Противоречиви факти и за 8-годишният Леон, живял с Калушев в хижата "Петрохан"

Властите продължават да издирват Ивайло Калушев, собственик на бившата хижа "Петрохан“. Мъжът е в неизвестност от неделя, когато изпраща на майка си загадъчен СМС, в който споменава име на дете - Леон, на което "трябвало да помогне“. Детето е живяло с изчезналия Калушев в хижата.

Според "Епицентър" преди три години бабата и дядото на 8-годишния Леон се обръщат към Държавна агенция за закрила на детето със сигнал, че детето е в риск и е поставено в зависимост от „лама“ Калушев от „Рейджърите“.

Социалните действат незабавно като първо търсят Леон в дома на родителите му. Вместо да позволят изясняване на случая, майката на Леон – Албена, заедно със сестра си, започват да оказват натиск над бабата и дядото на момчето. В крайна сметка, три дни след като сезират институциите, В. и Кр. Попови от Плевен, оттеглят сигнала, с което работата по случая се прекратява. Всичко това се случва в средата на юни 2024 г.

Тревогите за живота на Леон датират от близо година по-рано.

Всичко започва през октомври 2023 г., когато второкласникът Леон е отписан от елитно столично училище, за да бъде записан в частно училище извън столицата. Въпросното училище активно си сътрудничи с школа за приключения „Роук“ на Ивайло Калушев.

Опитният водолаз, алпинист, пещерняк и рейнджър е описан в сигнала на бабата и дядото на Леон като „лама“.

За първи път дядото на Леон вижда Калушев през ноември 2023 г. Срещата им е на морето – в село Лозенец. Оказва се, че внучето е на лагер с „Рейнджърите“ в село Кости. На срещата с дядото, освен Леон присъства „лама“ Калушев, както и още две момчета – Сашо на 12 години и още едно на около 16-17 години.

„На срещата Леон не прояви емоция, което не е обичайно при наши срещи, доближи се, каза „здравей“ без да ме погледне в очите, без ръкостискане, без прегръдка“, споделя Кр. Попов.

Още тогава възрастното семейство иска обяснение от дъщеря си – Албена, защо Леон е с непознати лица, всичките от мъжки пол. Бабата и дядото пътуват до София, за да изразят недоверието си към „Рейнджърите“. „Изразих опасения, че той е в нерегламентирана зависимост от хора, които нямат право да упражняват контрол върху детето, след което казах на майката, че ще направя проучването, притеснен от мъжкия пол на състава и огромната промяна в поведението на Леон", заявява в сигнала си до ДАЗД дядото. След този разговор всичко се променя. Възрастните хора с месеци не знаят нищо за 8-годишното си внуче.

Възрастните хора разкриват и други обстоятелства, свързани с двамата си внука - момчета на 8 и 5 години. Оказва се, че Леон е пътувал с Калушев за 14 дни в Непал, след като родителите подписали нотариално заверено пълномощно детето да бъде изведено от страната.

Макар Леон да е бил привързан изключително много към баба си и дядо си, двамата разкриват пред социалните, че след като детето е дадено на „рейнджърите“, момчето се променя. Става агресивно, затворено, отслабва и физически. По-малкото братче също преживява тежко раздялата с Леон, обяснявал, че батко му щял да остане завинаги в хижата в „Петрохан“. Самият Леон отсъствал от дома си с месеци, не бил вкъщи за Коледа, за Нова година, за рождения си ден на 11 февруари.

В началото на лятото на 2024 г. бабата и дядото се надяват, че ще се видят с внуците си през ваканцията. Не така мисли обаче майката на момчетата, която обяснила, че Леон е при „Рейнджърите“ и няма да се прибира, „за да му се гарантират други права“. Възрастният мъж прави последен опит да разговаря с дъщеря си с молба да позволи да видят внучето си. Майката обаче обяснила, че Леон изобщо не искал вече да вижда баба си и дядо си. Това принуждава Попови да се обърнат към социалните.

Освен майката на Леон – Албена, срещу възрастното семейство застава и другата им дъщеря Гергана. Двете заплашват родители си, че ако не изтеглят сигнала си за Леон, ще прекратят всякакви взаимоотношения с тях. Така се стига до оттеглянето на сигнала.

Контра информацията по случая с Леон е публикувана от "Елфите":

"Съзнателно се въздържахме от коментар по случая с мистериозното тройно убийство в хижа „Петрохан“, тъй като значителна част от фактите все още не са публично изяснени. В подобна ситуация спекулациите не служат на истината, а единствено накърняват паметта на загиналите.

Същевременно сме дълбоко обезпокоени от начина, по който в публичното пространство се използва частично представен сигнал до прокуратурата, за да се правят внушения за секти, педофилия, системен тормоз, насилие и други крайни твърдения, за които към момента няма никакви доказателства. Изказвания на подбрани милиционери от типа „щом убитите са трима, значи са повече от двама“ говорят достатъчно ясно както за нивото на компетентност, така и за намеренията, с които се поднася тази информация.

Поради това публикуваме пълния текст на въпросния сигнал (със заличени лични данни), за да прецените за какво действително става дума и как се използва пред обществото с цел да бъде изкривена истината за случилото се в хижа „Петрохан“.

Призоваваме ви да го прочетете внимателно и да си отговорите сами: говорим ли за дете, което е жертва на тежки престъпления и организирано насилие или за битов семеен конфликт, в който властни баба и дядо не приемат начина, по който дъщеря им отглежда и възпитава собственото си дете?

За по-пълна яснота уточняваме следното:

Майката и бащата са публично известни личности от артистичните среди.

Майката има интереси и професионален път, свързани с ню ейдж и духовни учения - което само по себе си не представлява нито престъпление, нито доказателство за риск.

Към момента няма публична информация институционална проверка да е установила опасност за детето. Но пък и.ф. на главен прокурор, но иначе обикновен гражданин заяви, че родителите отказвали да му съдействат. За кое? И да му съдействат като на какъв?

Сигнал до институция не е присъда. Не е доказателство. И не следва да бъде използван като основа за свободни интерпретации, които приписват „грехове“ на вече убити хора. Това не е справедливост - това е подмяна на реалността."

Фейсбук страницата на „Роук“ не е актуализирана от 2023 г. На нея обаче все още могат да се открият фотографии на Калушев, както и на Ивайло Иванов - един от убитите в „Петрохан“, в компанията на момчета.

В случая е ясно, че са открити три трупа, издирват се други трима - Ивайло Калушев, 16-годишен и Николай Златков. От обвинението се прокрадват съмнения за педофилия, за затворено общество с елементи на секта, без да се дават конкретни отговори от прокуратурата, МВР и ДАНС. Еспертите са категорични, че не става дума за ритуално самоубийство, а за добре подготвено убийство. Мотивите са много - прокрадна се също отмъщение на бракониери, наркотрафик или незаконна дейност с мигранти.

Познати на загиналите ги описват като интелигентни хора с бизнес, но не и като престъпници. Казусът се и политизира. Въпросителните остават да висят с пълна сила, засега задържани за момента няма, ясни отговори от влаостите също.