Митов разпореди проверка на дейността на НПО-то от Петрохан

Даниел Митов разпореди проверка във връзка с евентуални сигнали, свързани с неправителствена организация.

Със заповед на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов е разпоредена проверка на изнесените в средствата за масова информация и в интернет твърдения за получени сигнали, свързани с дейността на сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения.

Обхватът на проверката е от 2022 година до момента. Тя ще бъде извършена от Дирекция „Инспекторат“ в ГД „Национална полиция“, ГДБОП, ГД „Гранична полиция“, СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция „Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.

Дейността на организациите, в които са участвали и жертвите от бившата хижа "Петрохан", продължават да будят мистерии - от охрана на планинска територия, до школа за обучение на деца.

Близка на собственика на хижата, който е и част от организацията, в която членували жертвите - Ивайло Калушев, заяви пред Bulgaria ON AIR, че се разпространяват неверни материали за секта и трафик на деца.

"Иво е много силна личност и ако го оставят жив и се разприказва, те не могат да му затворят устата. Просто ще каже какво е правил, защитавал е природата, винаги е помагал на всички", посочи тя.