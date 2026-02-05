IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Митов разпореди проверка на дейността на НПО-то от Петрохан

Обхватът на проверката е от 2022 година до момента

05.02.2026 | 14:35 ч. 20
БГНЕС

БГНЕС

Даниел Митов разпореди проверка във връзка с евентуални сигнали, свързани с неправителствена организация.

Със заповед на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов е разпоредена проверка на изнесените в средствата за масова информация и в интернет твърдения за получени сигнали, свързани с дейността на сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии". 

Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения.

Свързани статии

Обхватът на проверката е от 2022 година до момента. Тя ще бъде извършена от Дирекция „Инспекторат“ в ГД „Национална полиция“, ГДБОП, ГД „Гранична полиция“, СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция „Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.

Дейността на организациите, в които са участвали и жертвите от бившата хижа "Петрохан", продължават да будят мистерии - от охрана на планинска територия, до школа за обучение на деца. 

Свързани статии

Близка на собственика на хижата, който е и част от организацията, в която членували жертвите - Ивайло Калушев, заяви пред Bulgaria ON AIR, че се разпространяват неверни материали за секта и трафик на деца.

"Иво е много силна личност и ако го оставят жив и се разприказва, те не могат да му затворят устата. Просто ще каже какво е правил, защитавал е природата, винаги е помагал на всички", посочи тя.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR проверка Петрохан МВР
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem