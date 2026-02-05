Ген. Ралчев за "Петрохан": Имало е голяма протекция - джипове, АТВ-та, дронове, пари

Продължава издирването на трима души, свързани с тройното убийство в хижа край "Петрохан", което поставя все повече въпросителни. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев. Рейнджърите са били обект на проверка за няколко вида престъпления, съобщиха от прокуратурата.

"Явно организацията е имала силна подкрепа. Тогава министър Сандов беше и вицепремиер. Това ги легитимира. Не може да се каже, че този договор е безсмислен", каза експертът по национална сигурност ген. Румен Ралчев в "България сутрин".

По думите му реално тези хора са вършили работа на министерствата.

"Спешно подпомагане на неправителствена организация. Питайте Саша Безуханова защо им е давала толкова неща, кметът Терзиев ги е подпомагал финансово. Една от най-големите охранителни фирми също участва. Откъде идват парите, от тиймбилдинги? Колко хора ще отидат и колко тиймбилдинги ще направят?", каза още ген. Ралчев за Bulgaria ON AIR.

Експертът посочи, че са имали голяма протекция - "от нищото получават джипове, АТВ-та, дронове за десетхи хиляди левове. Това е един проект, от който сега всички се оттеглят".

Според ген. Ралчев най-вероятно са помагали в борбата с нелегалния трафик, но гостът запита дали това не е изместване, за да си направят техния трафик.

"Те са на една пътека, по която след 8 км се минава границата. Вила "Малина" е унищожена, но там периодично спят бежанци. Самата вила е на място, от което може да се ориентират хората. Били са във взаимоотношения с "Гранична полиция", но явно са имали допълнителна дейност", коментира той.

По думите му бившата хижа "Петрохан" втори път "случайно е запалена и е догоряла, за да се унищожат един куп улики". Експертът добави, че времето е избрано много подходящо.

От тази страна има стари мини, там са и вагонетките, където се е добивало злато. Говори се и за иманярски набези, имали са карти и са работили в района, коментира още ген. Ралчев.

Малко по-нагоре е река Сребра, където хората добиват сребро, обърна внимание той.

"Въпросът е доколко са навлезли в тези интереси и дали не са изместили някого. Или изключително дълбока обида на родител, близък партньор или някой от съседната държава", допусна ген. Ралчев.

"Ивайло Калушев и Николай Златков са носители на много информация. Трудно ще ги открият в големия Балкан, ако са убити някъде там. Ако са тръгнали, минали са за много кратко време през границата в Сърбия", на мнение е той.

Експертът по сигурност смята, че родителите са оттеглили сигналите и жалбите си след натиск, който може да е и от официални органи.

"За да работи ДАНС по сигналите, значи е застрашена националната сигурност. Тези хора, въпреки че са имали чадър, са били разработвани от ДАНС", отбеляза ген. Ралчев.

Той поясни, че чрез сайта си от НПО-то са набирали членове за тяхната организация, но най-важното е ядрото с какво се занимава.