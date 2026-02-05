IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Младен Маринов призова случаят "Петрохан" да не се политизира

Бившият министър защити работата на МВР

05.02.2026 | 15:11 ч. 35
БГНЕС

БГНЕС

Младен Маринов, бивш министър на вътрешните работи и депутат от ГЕРБ-СДС, призова случаят “Петрохан” да не се политизира.

В кулоарите на парламента той защити работата на МВР и попита защо Районното управление в Годеч е било закрито по същото време, когато е била регистрирана неправителствената организация.

“Според мене трябва да се върнем доста назад, за да видим как е формирано това НПО, как е сключено това споразумение. Други събития са настъпили 2022 година. Примерно, г-н Рашков е закрил районното в Годеч, Граничната полиция е изтеглена от Годеч. Това са много въпроси, на които трябва да се намерят отговорите, да ги дадат и тогава”, коментира Маринов.

По думите му престъплението може изобщо не е свързано с тази дейност.

“Какво да ви каже МВР в момента, как да ви кажа нещо, като в момента най-вероятно се работи”, каза още Маринов.

