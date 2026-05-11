Обвиненият в масираната хакерска атака Денис Балабанов остава в ареста

Десетки са жертвите на измамата - хакери източвали данни от банкови карти и хиляди евро от потърпевшите

11.05.2026 | 21:51 ч. Обновена: 11.05.2026 | 21:52 ч.
Снимка: МВР

Единственият обвиняем за случая с масираната фишинг атака, при която бяха замесени институции, включително МВР, остава в ареста. Решението взе Софийският районен съд, съобщи bTV.

В съдебната зала стана ясно, че 34-годишният Денис Балабанов към този момент е безработен. На лаптопа му са открити програми и файлове, за които се предполага, че са използвани за реализирането на фишинг измамата.

На въпрос дали в залата е било казано, че 300 души са дали данните си, Добри Райков, адвокат на обвиняемия, отговори: "Има данни само за трима. Питайте прокуратурата". Пред съда обвиняемият заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение и че няма да се укрие. "Не искам да ме задържат. След като разбрах, че ГДБОП са влизали вкъщи, сам се предадох", заяви той.

Няколко души стоят зад атаката, категорични са разследващите. В събота освен Балабанов те задържат и още един мъж. Той обаче е освободен, а към този момент единствено за 34-годишния обвиняем има доказателства, че е съпричастен към престъплението.

"В условия на продължавано престъпление с няколко деяния е възбудило заблуждение в различни лица, като при някои са осъществени имотни вреди, а при други деянието е спряло на фаза опит", посочва Николай Николаев, говорител на Софийския районен съд.

Извършителите са използвали азиатска платформа. Срещу месечен абонамент са изпратили десетки хиляди подобни съобщения.

В съобщенията е пишело: "На Вашия автомобил е издадена глоба. Моля, платете глобата в рамките на 14 дни".

"По-голямата част от тези съобщения са изпратени от чат приложения, което им е позволило да останат незабелязани от мобилните оператори", казва ст. комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП-МВР.

Във всяко съобщение има линк за връзка към сайт, в който пише, че трябва да се плати задължението. Целта на измамниците е получателят да последва линка и да въведе данните на банковата си карта, включително и 3D паролата си.

"Това позволява на измамниците да добавят банковата карта в онлайн портфейл", посочват разследващите.

На въпрос какви суми са изгубили десетките жертви, отговорът е: "От 300 – 500 до няколко хиляди евро".


Парите са похарчени от извършителите за злато, дрога за лично ползване, скъпа техника, криптовалути и онлайн казина, установяват разследващите. В незаконната дейност им помагал и изкуственият интелект – със съвети кои платформи да използват.

Разследващите днес заявиха, че телефонните номера на хората, получили съобщенията, са генерирани на случаен принцип или фигурират във вече съществуващи бази данни. Фишинг измамата е насочена предимно към българи.

И до днес хора продължават да получават измамните съобщения. Според разследващите има две обяснения. Първо – възможно е някой от измамниците, който не е задържан, да продължава да ги изпраща. Второ – възможно е това да се дължи на алгоритъма за изпращане на програмата, която са използвали.

