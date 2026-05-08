Тръмп умува как да отговори на съюзници, които му отказаха да ползва военни бази

Американският президент Доналд Тръмп все още не е решил как ще реагира на отказа на част от съюзниците да позволят на армията на САЩ да използва техни военни бази, заяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от Reuters и световните агенции.

"Ако една от основните причини САЩ да са част от НАТО е възможността за разполагане на сили в Европа, които след това бихме могли да преразположим при други извънредни ситуации, и ако това вече не е така - поне що се отнася до някои членове на НАТО - тогава това представлява проблем и този проблем трябва да бъде решен", каза Рубио пред журналисти по време на визитата си в Рим.

Той допълни, че Тръмп "все още не е взел подобни решения" относно евентуален отговор на ситуацията, пише БТА.