5 модела дънки, които ще носим през пролет-лято 2026

Модните тенденции за пролет-лято 2026 изглеждат като диалог между носталгията и иновацията. Дизайнерите се връщат към познати силуети – минимализъм от 90-те, бохемски текстури и ретро деним – но ги преработват с модерни материи, по-смели цветове и неочаквани комбинации. Резултатът е сезон, който празнува индивидуалността – дрехите не просто се носят, а изразяват личност. От ефирни прозрачни пластове до свободен деним и спортни хибриди – тенденциите съчетават комфорт, креативност и увереност.

1. Прозрачни слоеве и „почти невидима“ визия

Прозрачността е една от водещите естетики този сезон. Дизайнерите залагат на леки, ефирни материи, които разкриват достатъчно, без да губят елегантността си.

Вместо да изглеждат провокативно, прозрачните дрехи често се комбинират с ясно структурирани базови елементи, създавайки балансиран и изтънчен стил. Тази тенденция отразява стремежа към по-леки и „дишащи“ облекла, подходящи за топло време.

2. Свободен и експериментален деним

Тесните дънки отстъпват място на по-широки и удобни силуети. Модерни са широките крачоли, скъсените дължини и дори капри модели. Тези форми осигуряват свобода на движение, без да губят модерен вид.

Влияния от 60-те и началото на 2000-те са ясно разпознаваеми, но са обновени с по-чисти линии и съвременна кройка.

3. Смели цветове и игриви палитри

Минимализмът отстъпва пред наситени и ярки цветове. Силни нюанси като розово, оранжево и дори нестандартни тонове като шартрьоз придават енергия на визията. Вместо да се използват само като акцент, цветовете често присъстват в цялостни едноцветни комбинации, които привличат вниманието.

Източник: Забравете тесните дънки: какво ще носим през пролет-лято 2026