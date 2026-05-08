Зелено матча е цветът на пролетта

Бургундското червено от есента и зимата на 2024 г., бледожълтото от пролетта и лятото на 2025 г. и кобалтовото синьо от късната зима и ранната пролет на 2026 г. могат да отстъпят мястото си. Вече те не са най-хитовите цветове.

В разгара на тази пролет виждаме нова звезда, що се касае до модерните нюанси. Става дума за зелено матча, съобщават от британския "Cosmopolitan".

И не трябва да сме никак изненадани. Матчаята е сред най-популярните и обичани напитки вече от 2-3 години насам. И влияе както на тенденциите при декора, маникюра, така и на тези при дрехи, обувки, аксесоари.

Освен това, нормално е такъв нюанс да бъде хит именно за пролетта, когато природата се събужда и въздухът става свеж.

Зелено матча е ярък, наситен цвят, от който лъха именно свежест. Нито прекалено светъл, нито прекалено тъмен - просто идеален за сезона.

След зимата и есента, когато се използват повече неутрални и тъмни цветове, сега е време да експериментираме повече с ярки, живи, светли и весели такива.

Това зелено е много интересен нюанс - стои едновременно пастелно, пудрено, но и малко по-наситено, ярко. С тоалети и аксесоари в зелено матча създавате елегантна, изчистена, класическа визия, но и изглеждате свежо, сладко, ефектно.

Така че - определено няма да сбъркате, ако сега редовно залагате на блузи, сака, якета, панталони, ризи, поли, рокли, тениски, топове, потници в този мек и нежен нюанс на зеленото.

Още по темата и снимки вижте в teenproblem.net