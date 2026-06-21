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Картина на Пикасо изплува при наркоакция край Париж

Четирима отиват на съд

21.06.2026 | 11:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Картина на Пабло Пикасо е открита при полицейска операция срещу наркотиците в предградие на Париж, съобщи прокуратурата в Кретей, цитирана от AFP.

След неочакваната находка е започнало разследване за кражба и укриване на крадени вещи. От прокуратурата потвърдиха, че произведението е автентична творба на Пикасо, но не разкриха повече подробности за картината.

Според френския всекидневник Le Parisien служители на криминалната полиция са претърсили в понеделник къща в община Шампини-сюр-Марн, източно от Париж.

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Освен картината на Пикасо разследващите са открили хашиш, луксозни дрехи и няколко хиляди евро в брой.

По данни на прокуратурата четирима заподозрени са били изправени пред съд в петък, пише БТА.

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