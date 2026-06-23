BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 93

Прокуратурата обвини мъжа, който хвърли Къци от Лъвов мост

Лицето Р.Ш. е задържано за 72 часа

23.06.2026 | 16:00 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Софийска градска прокуратура повдигна обвинение на Р. Ш. за убийството на 36-годишния Къци на площад "Лъвов мост" в София. 

Престъплението е извършено вчера.

Обвинението сочи, че заподозреният е избутал жертвата през парапета на моста, след което той паднал и загинал. Действията на задържания са били умишлени.

Мъжът с инициали Р. Ш. е задържан за срок до 72 часа.

Свързани статии

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

СГП обвинение убийство Лъвов мост Къци Р.Ш.
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem