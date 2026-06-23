Прокуратурата обвини мъжа, който хвърли Къци от Лъвов мост

Софийска градска прокуратура повдигна обвинение на Р. Ш. за убийството на 36-годишния Къци на площад "Лъвов мост" в София.

Престъплението е извършено вчера.

Обвинението сочи, че заподозреният е избутал жертвата през парапета на моста, след което той паднал и загинал. Действията на задържания са били умишлени.

Мъжът с инициали Р. Ш. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.