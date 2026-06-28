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Заловиха голямо количество от опасния фентанил на АМ "Тракия"

На мястото на инцидента са задържани водачът на автомобила и неговият спътник

28.06.2026 | 08:26 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Крупно количество от изключително опасния синтетичен наркотик фентанил бе иззето при мащабна операция на служители от сектор "Криминална полиция" към Областната дирекция на МВР в Пловдив, информираха от пресцентъра на ведомството.

В района на пътния възел за село Трилистник полицейските екипи са спрели за щателна проверка лек автомобил, движещ се в посока Черноморието.

В хода на последвалите процесуално-следствени действия и претърсване на превозното средство, криминалистите са открили пакет, съдържащ прахообразно вещество.

Изготвената на ранен етап физико-химична експертна справка е потвърдила категорично, че иззетият субстрат е фентанил с общо тегло от 505,11 грама. В контекста на черния пазар това количество представлява изключително сериозен обем поради високата токсичност и силата на действие на този вид опиати.

На мястото на инцидента са задържани водачът на автомобила и неговият спътник.

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Тагове:

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