Българчета на 8 и 10 години са открити мъртви в кола в Кипър

Две деца на 8 и 10 години са били открити мъртви в заключен автомобил в района на селото Ксилофагу, района на Ларнака, в Кипър. Според първоначалната информация на кипърски медии децата са от български произход, съобщи "24 часа".

Те са били открити в безсъзнание в колата, паркирана пред къща. Служители на британската полиция от военната база Декелия веднага са пристигнали на място. Линейка е транспортирала децата до болница в област Фамагуста, където дежурните лекари са констатирали смъртта им.

Трагичният случай се е случил вчера, малко след 18:00 часа. Властите разследват точните причини за смъртта.

Задържани са бащата и мащехата на двете деца,

като заподозрени за предполагаема небрежност, която може да е свързана със смъртта на малолетните деца. Децата имали изгаряния о телата, получени от продължително излагане на слънце в колата. Според кипърските медии възможно е децата да са се задушили в колата, но причините ще станат ясни след съдебно-медицинските експертизи.

Във връзка с инцидента местните власти са предприели незабавни действия и вече са задържали бащата и мащехата на двете жертви. Те са привлечени в качеството на заподозрени за предполагаема престъпна небрежност, която по всяка вероятност е пряко свързана със смъртта на непълнолетните.

