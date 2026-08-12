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Стана зараза: Шофьор кара пълен автобус, а в ръката телефон вместо волан ВИДЕО

Случаят е от 27.07.2026 г. на магистрала "Тракия"

12.08.2026 | 10:26 ч. 21
Стана зараза: Шофьор кара пълен автобус, а в ръката телефон вместо волан ВИДЕО

Граждани заснеха поредния шофьор на автобус, който гледа в екрана на мобилния си телефон, вместо пътя. 

Случаят е от 27.07.2026 г. Шофьорът е изпълнявал курс от София за Бургас по автомагистрала "Тракия", а на кадри, разпространени онлайн, се вижда как той спокойно си гледа телефона.

Според очевидци, той не откъснал поглед от устройството почти през целия път, без да се притеснява, че автобусът е бил пълен с пътници.

"На возещите се в автобуси: при такива случаи звънете веднага на 112 и уведомявайте контролните органи за такива груби нарушения, защото може да не стихнете живи там за където сте тръгнали", призовава страницата, публикувала клипа. 

А потребителите отбелязват, че това е много често срещано явление

"Това вече някаква зараза ли е ??? Вече е десетия за една седмица, който е сниман, докато си цъка в телефона", гласи един от коментарите. 

Преди дни подобен клип се завъртя в мрежата, като на него се виждаше друг шофьор, който управлява автобуса с лакти, държейки телефона си и гледайки клипчета в TikTok. Той е бил уволнен след извършена проверка, а поведението му е определено като недопустимо.

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шофьор автобус опасно шофиране сигнал
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