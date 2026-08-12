Кремъл срещу “Яблоко“: Единствената антивоенна партия остава извън изборите

Партия “Яблоко” (ябълка от руски, бел. ред.) е единствената в Русия, обявяваща се против “специалната военна операция” в Украйна. Именно на нея ѝ е било забранено да участва в парламентарните избори следващия месец.

"Яблоко“ е единствената регистрирана опозиционна партия, която води кампания за изтегляне на войските от Украйна и беше изключена от избирателните списъци точно когато започна да печели подкрепа в социологическите проучвания.

Партията стартира кампанията си под лозунга "За мир и свобода!“ и първоначално получи разрешение за участие от контролираната от Кремъл Централна избирателна комисия (ЦИК) в края на юли.

Последно тя регистрираше подкрепа от 5,5% в национален мащаб и 11% в Москва – вероятно защото предлагаше на избирателите възможност да изразят несъгласието си с войната в Украйна.

Въпреки това, след седемчасово съдебно заседание, Върховният съд на Русия уважи иск, заведен от националистическата, прокремълска партия "Родина“, пише The Telegraph.

ЛГБТИ,ChatGPT, лозунги

"Родина“ посочи редица предполагаеми нарушения, включително публикуването от страна на "Яблоко“ на материали в интернет в подкрепа на "международното ЛГБТ движение“, което руските власти са определили като екстремистко. Те също така заявиха, че "Яблоко“ е дискредитирала въоръжените сили на страната.

От "Родина“ също така твърдяха, че "Яблоко“ е нарушила авторските права чрез цитиране на текстове на песни от съветската епоха, накърнила е правата на армията на САЩ чрез използване на снимка от атомната бомбардировка над Хирошима и е нарушила правата на OpenAI чрез използване на изображения, генерирани с помощта на ChatGPT.

По време на изслушването представители на Централната избирателна комисия заявиха, че са открили доказателства, според които кандидати на "Яблоко“ са получили чуждестранно финансиране през 2025 г.

Това решение оставя руските избиратели без нито една регистрирана партия в бюлетината, която открито да се противопоставя на водената от Кремъл война в Украйна - конфликт, който продължава вече четири години и половина и става все по-непопулярен.

Николай Рибаков, председателят на "Яблоко“, отхвърли обвиненията като абсурдни и заяви, че антивоенната позиция на партията защитава интересите на мнозинството в Русия.

Той заяви, че партията ще обжалва решението, като добави: "Предстои ни дълъг път и имаме голяма и важна задача: да спрем смъртните случаи и да върнем мира. Всичко, което правим, трябва да бъде посветено на това".

Протести в подкрепа на партията

Стотици протестиращи, много от които млади хора, се бяха събрали пред Върховния съд в Москва в подкрепа на "Яблоко“ - някои носеха ябълки и скандираха: "Срам! Срам!“. Малко след това пристигнаха полицаи, за да разпръснат демонстрантите.

Полицай с мегафон се обърна към множеството с думите: "Имате две минути да се разотидете. След това никой няма да дойде да ви измъкне от военните комисариати".

Партията "Яблоко“, основана през 1993 г., се утвърди като една от основните либерални фракции в парламента през 90-те години, но бе изтласкана в политическата периферия, след като Владимир Путин дойде на власт през 2000 г.

Партията също така се обяви против войната на Русия в Чечения и анексирането на Крим през 2014 г., въпреки че нейният председател подкрепи военната намеса в Грузия през 2008 г.

Още преди забраната на 14 кандидати от "Яблоко“ беше отказано правото да участват в изборите в Русия през септември. Осем членове на партията са зад решетките, включително зам.-лидерът Максим Круглов, който през юни беше осъден на седем години затвор заради публикации, осъждащи смъртта на цивилни в Украйна.

"Яблоко“ не е печелила място в Държавната дума от 2003 г. насам, но оттогава насам неизменно е имала право да участва във всички избори. Според социологически проучвания от началото на годината подкрепата за партията е около 3% - значително под прага от 5%, необходим за влизане в долната камара на руския парламент.

Въпреки това, според скорошни независими проучвания подкрепата за нея достига 5,5% в национален мащаб и 11% в Москва - резултат, който би представлявал значителна изненада.

Миналия месец рейтингът на одобрение за управляващата партия "Единна Русия“ спадна до най-ниското си ниво от повече от четири години, около 33%, по данни на руската фондация "Обществено мнение“.

Около две трети от руснаците смятат, че Русия трябва да започне преговори за прекратяване на войната, сочи скорошно проучване на базирания в Москва независим социологически център "Левада“. Въпреки това, над 70% все още одобряват действията на руските военни в Украйна.