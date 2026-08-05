Домашното насилие отново на фокус след случай с жена, пребивана три дни

Поредната жена е в болница, а поредният мъж е задържан. Само че зад тези привидно познати новини се крие нещо много по-тревожно – насилие, което не е продължило минути, а с дни.

Три дни една жена е била пребивана, преди да бъде приета в болница с фрактура на черепа и счупени ребра.

Този случай не е просто криминална хроника. Той поставя болезнения въпрос колко дълго една жертва може да остане сама, преди някой да се намеси.

Защо домашното насилие толкова често ескалира до опит за убийство, преди институциите да успеят да прекъснат порочния кръг? И достатъчни ли са промените в законите, след като подобни истории продължават да се повтарят?

Още по-тревожна е статистиката. Само през последния месец това е шестият регистриран случай на домашно насилие във Великотърновска област.

Зад всяко число стои човешка съдба, а зад всяко подобно престъпление – пропуснати сигнали, страх, зависимост или мълчание.

След поредните шокиращи случаи на домашно насилие – защо институционалната реакция все още е ненавременна?

По темата в студиото на "Директно" днес ни гостува Юлия Георгиева от Фондация "П.У.Л.С.".