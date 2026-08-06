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ГДБОП и Украйна задържаха международен наркотрафикант

Той е 14 нарколаборатории на територията на ЕС и в Украйна

06.08.2026 | 08:00 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

При съвместна акция между ГДБОП и Украйна в наш черноморски курорт е задържам наркотрафикант, който е организирал трафик на психотропни вещества от Украйна към ЕС. 

Акцията е проведена в България, като е установено, че арестуваният е координирал дейността на 14 нарколаборатории на територията на ЕС и в Украйна. 

Те са произвеждали амфетамини, прекурсори и други видове наркотични вещества, съобщава Bulgaria ON AIR.

Мъжът се е укривал в един от морските ни курорти, където е бил локализиран и арестуван. В престъпната дейност, ръководена от него, са участвали общо около 30 души. Установено е, че под негово ръководство участниците са изградили мрежи от нелегални нарколаборатории.

Наркотиците са били укривани и представяни за химически продукти за автомобили и по този начин е организирано транспортирането им.

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Тагове:

ГДБОП акция Украйна наркотрафикант наркотици разпространение ЕС
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