ГДБОП и Украйна задържаха международен наркотрафикант

При съвместна акция между ГДБОП и Украйна в наш черноморски курорт е задържам наркотрафикант, който е организирал трафик на психотропни вещества от Украйна към ЕС.

Акцията е проведена в България, като е установено, че арестуваният е координирал дейността на 14 нарколаборатории на територията на ЕС и в Украйна.

Те са произвеждали амфетамини, прекурсори и други видове наркотични вещества, съобщава Bulgaria ON AIR.

Мъжът се е укривал в един от морските ни курорти, където е бил локализиран и арестуван. В престъпната дейност, ръководена от него, са участвали общо около 30 души. Установено е, че под негово ръководство участниците са изградили мрежи от нелегални нарколаборатории.

Наркотиците са били укривани и представяни за химически продукти за автомобили и по този начин е организирано транспортирането им.