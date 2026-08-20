Хванаха македонец да превозва 35 нелегални мигранти в Странджа

Късно вечерта на 18 август граничен полицейски наряд от ГПУ-Малко Търново спрял за проверка микробус с 22-годишен водач от Република Северна Македония.

При проверката в автомобила граничните полицаи установили 35 мъже незаконни мигранти без документи за самоличност, по техни данни - афганистански граждани, съобщават от МВР.

Шофьорът е задържан, срещу него е образувано бързо производство. Нелегалните мигранти също са задържани в ГПУ-Малко Търново. Работата по случая продължава.