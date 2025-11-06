Икономисти за новия бюджет: Имаме системен проблем с дефицитите

След отказа на Бойко Борисов да направи промени в предстоящия бюджет, бившият зам.-министър на финансите Людмила Елкова заяви, че това изглежда разочароващо. По думите ѝ промяна в бюджета няма да има, защото няма и време.

“Не успях да разбера защо се подходи по този начин за бюджета. Трябваше всички разговори, които започнаха сега да се водят, да се водят 2-3 месеца назад. Бях с очакване при редовно правителство, което има заявка за пълен мандат. Няма да има изненади, има политики, които трябва да бъдат остойностени, да бъдат приоритизирани", каза бившият член на УС на БНБ в студиото на "Денят ON AIR".

Бюджет в последния момент

По думите ѝ лошо впечатление прави, че "всичко се случва в 12:05 ч.". "Работодателите възразиха по процедурата, защото те получават един материал от 400 страници в 17 ч. и трябва да дадат становище до 14 ч. на другия ден, което не е нормално", допълни Елкова.

По думите на проф. Ганчо Ганчев има проблеми със самата процедура по приемането на бюджета. Той е на мнение, че тези неща трябва да бъдат дискутирани.

“Доколкото разбирам, този бюджет е бил съгласуван с Европейската комисия. Защо правителството е предпочело този вариант, защо го дават в последния момент - аз имам едно обяснение. Ние влизаме в еврозоната, което е сложен проблем, паралелно с това този бюджет, както и бъдещите такива имат сериозни структурни проблеми, необходими са много сериозни реформи, за да преминем към устойчив", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Проф. Ганчев изрази мнение, че структурните промени, които са необходими в бюджета и фискалната политика, трябва да се случат следващата година.

"Имаме системен проблем с дефицитите. Вече сме поредна година в дефицит. Еднократни мерки се вземат, които не решават по никакъв начин въпроса. Това, което също ме тревожи, е, че не чувам оценка от управляващите дали го харесват, дали не го харесват. Ние сме граждани, които трябва да имат представа в следващата година-две какво ще дължим, какво ще се случва, трябва яснота", категорична е Елкова.

Проф. Ганчев допълни, че процедурата по свръхдефицит не е най-страшното нещо, което може да стане. Икономистът добави, че много държави са минали през това.

"Проблемът е именно структурните проблеми на бюджета и структурните проблеми на финансирането на самия дълг. Структурните проблеми са свързани с някои раздути разходи в държавния сектор, имаме структурен проблем както във вътрешната, така и външната сигурност", поясни проф. Ганчев.

Людмила Елкова смята, че поскъпването на данъците също не е "добър вариант".

"Тук отново една част от проблема е процедурата, по която се случи, защото в началото на септември министър-председателят заяви, че няма да има увеличение на данъчно-осигирутелната тежест. Ниските данъци са нещо, което ние изтъкваме и разчитаме на него. Начинът, по който се случва, е нереден, той вреди репутационно на държавата", добави бившият зам.-министър.