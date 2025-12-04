Проф. Минасян: Държавният бюджет не е само събиране и раздаване на пари

"Назряха проблеми. Най-неприятното е несигурното поведение на правителството”, на мнение е икономистът проф. Гарабед Минасян. Той добави, че управляващите се отнасят без уважение към различните представители на обществото.

“Това е причината, поради която е редно опозицията е да търси решение. Въпросът е какво ще стане след това", заяви икономистът пред "Денят ON AIR".

Търси ли се решение на проблемите?

По думите му нещата изглеждат много неустойчиви. Минасян е скептичен, че ще се намери решение на проблема. Той добави, че държавният бюджет не е само събиране и раздаване на пари. Това е най-силният инструмент за управление на икономиката и общството.

“Чрез бюджета правителството трябва да провежда своята политика, свързана с развитието на икономиката и развитието на обществото", подчерта проф. Минасян.

Социалните неравенства в България са огромни

Според него "поведението и на критикарите не е достатъчно издържано". Не толкова от страна на синдикатите, отбеляза експертът.

"Социалното разслоение у нас е най-голямо в Европейския съюз. Нито едно правителство не взе отношение за равнището на социално разслоение. За решаването на този проблем трябва да се провеждат решителни мерки, които правителството не иска да направи. Бяга и върви по инерция", обясни икономистът.

Той е на мнение, че най-важно е правителството да очертае проблемите в страната и как ще подходи към решаването им.

"Профсъюзите настояват за повишаване на доходите, съвсем нормално е и не може да се удържи. След като сме влезли в еврозоната, наивно е да се мисли, че доходите и цените биха могли да останат на тези равнища. Правителството трябва да убеди обществото, че мерките, които предприема, ще доведат до добри резултати. Цените не могат да останат на това равнище, неизбежно ще се качат", каза още проф. Минасян пред Bulgaria ON AIR.

Икономистът предупреди, че тази година инфлацията у нас ще бъде двойно по-голяма от тази в еврозоната: "За следващата година се предвижда инфлацията да бъде 3,5%, при условие че в Еврозоната ще се поддържа инфлация от 2%".