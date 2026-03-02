Иванов: Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно

Председателят на Координационния център по въвеждане на еврото Владимир Иванов съобщи, че процесът по приемането на единната европейска валута в България “де факто е приключил, но де юре не”.

“Идеално обезпечено е паричното обращение в страната с еврови купюри. 87% от левовете са прибрани в БНБ. В обращение остават 3.9 млрд. лева в банкноти и монети. Преминахме през преходния период”, каза по време на редовен брифинг Иванов и добави, че около 1% от всяка валута остава неприбран след смяната ѝ в дадена държава.

Гражданите, които все още разполагат с левове, могат да ги обменят безсрочно в БНБ. Търговските банки и “Български пощи“ пък ще извършват обмяна без такса до средата на годината.

Съвместно с Националната агенция за приходите са направени 146 проверки в туристически обекти, ресторанти, кафенета и сладкарници. Констатирани са случаи на неправилно превалутиране, липса на двойно обозначение на цените, липсващи грамажи и изтекла категоризация. От 3752 проверени стоки, при 206 е установено необосновано увеличение на цените - сред тях отделни плодове и зеленчуци, млечни продукти, колбаси и лекарствени продукти.

По данни на институциите няма системна тенденция към повишаване на цените извън обичайните сезонни изменения, продиктувани от пазарната среда, производствените разходи и логистиката.

От началото на годината до 25 февруари са обработени 307 сигнала за онлайн търговци, съставени са 7 акта и са издадени 35 наказателни постановления.

От своя страна НАП е извършила 10 163 проверки в периода 10 януари - 26 февруари, при които са констатирани 580 нарушения по закона. Съставени са 771 акта и са издадени 180 наказателни постановления на обща стойност 450 733 евро.