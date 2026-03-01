Влизането на България в Еврозоната постави страната ни на картата на много чуждестранни инвестиционни фондове и частни инвеститори. Това заяви изпълнителният директор на консултантската компания Forton Станимира Пашова в студиото на Money.bg.

"През изминалата година видяхме много ограничени влизания на чуждестранни инвеститори и те са по-скоро в други сегменти от недвижимите имоти", каза още специалистът.

"Това, което очакваме за 2026 година, със сигурност е по-голям интерес от чуждестранни инвеститори. Страната ни вече излъчва други сигнали към инвестиционната общност. Дали обаче този първоначален или по-задълбочен интерес ще доведе до сделки и до влизане на нови инвеститори предстои да видим и да поработим за това", посочи още Пашова пред Bulgaria ON AIR.

През 2025 година българският инвеститор продължава да има ключова роля в сектора на бизнес имотите, подчерта специалистът.

"Това е страхотна новина, тъй като видяхме, че през миналата година имаше увеличение както на броя сделки, така и на обема сключени сделки. Българският инвеститор е добър инвеститор, познаващ пазара, познаващ рисковете, справящ се добре в тази динамична ситуация, каквато имаме в България", каза още тя.

2025 година е била позитивна за бизнес имотите в България, обобщи експертът.

"Тя със сигурност беше по-добра от 2024 година. Ако погледнем в един по-дългосрочен мащаб, тя потвърди тенденцията за един стабилен пазар, стабилно търсене и съответно постави основите за едни позитивни очаквания за 2026 година. Към настоящия момент, с оглед макроикономическото развитие както в страната, така и в по-голям мащаб, стабилността и запазването на обемите, инвестициите, наемните сделки, е определено добра новина", категорична беше още Пашова.

Гледайте целия разговор във видеото