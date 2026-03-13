BGONAIR Live Новини Днес | 113

10 бързи досъдебни производства са образувани във връзка с предсрочните избори

Всички те са докладвани на прокуратурата

13.03.2026 | 19:28 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Има образувани над 10 бързи досъдебни производства във връзка с предсрочните парламентарни избори, каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов пред медиите.

Той добави, че всички те са докладвани на прокуратурата, а работата по случаите продължава.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че е проведена работна среща с представители на МВР, Държавна агенция "Национална сигурност" и Централната избирателна комисия, на която са обсъдени съвместни действия за провеждането на законосъобразни, честни и прозрачни избори.

Любомир Николов досъдебни производства предсрочни избори
