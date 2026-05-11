IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Пекин потвърди: Тръмп пристига в Китай в сряда

Това ще бъде първото посещение на американски президент от 2017 г.

11.05.2026 | 08:57 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Китайското министерство на външните работи потвърди, че Доналд Тръмп ще бъде в Китай от сряда до петък по покана на президента Си Цзинпин, като това ще бъде първото посещение на американски президент в страната от 2017 г., предаде ДПА.

Самият Тръмп снощи обяви графика на визитата си. Първоначално американският президент планираше да пътува до Китай в края на март, но Вашингтон помоли Пекин да отложи посещението с няколко седмици заради конфликта на САЩ с Иран.

Тръмп и Си се срещнаха за последно в Южна Корея през октомври в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Двете най-големи световни икономики от известно време са въвлечени в сериозен търговски конфликт, отбелязва ДПА.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Доналд Тръмп Китай посещение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem