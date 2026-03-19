Радев представи програмата си, ще отстранява олигархията от властта ВИДЕО

Коалицията представи своята програма

19.03.2026 | 17:22 ч. Обновена: 19.03.2026 | 17:28 ч.
Снимка: БГНЕС

Коалицията на Румен Радев "Прогресивна България" представи своята програма, с която ще се яви на изборите на 19-ти април. 

"Остават само няколко часа до старта на изборната кампания и затова тази вечер няма да водим предизборна агитация. Но ще се опитаме да задоволим вашия интерес към нашата програма за бъдещето на страната. "Прогресивна България" е отговор на очакването на нашето общество за реална промяна, за справедливост и благоденствие. За общото желание на всички нас да живеем като европейци в собствения си дом. Ние вярваме в нашата хилядолетна култура и традиции. Ние вярваме в таланта и предприемчивоста на българина. Ние вярваме в огромния потенциал в нашата страна. Затова създадохме "Прогресивна България" като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите в собствената им държава", заяви Румен Радев. 

По думите му целта на пратията е да създаде управление, което да наложи общи правила за всички и което да защити публичния ресурс.  

"Което да гарантира сигурност, достойни доходи и перспектива за българските граждани", допълни той. 

"Без демонтаж на олигархичния модел всякакви следващи управленски конфигурации и техните социални политики, ще попадат в плен на олигархита и ще бъдат обречени на провал. Второ - без силна икономика, никой от останалите сектори не може да се развива", заяви още Радев. 

Ето какви са целите на "Прогресивна България": 

Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността

  • Отстраняване на олигархията от достъпа до политическата власт
  • Отстраняване на олигархията от достъп до публичния ресурс
  • Укрепване на върховенството на правото
  • AI контрол върху обществените поръчки

Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност

  • Икономика с висока добавена стойност
  • Стабилна и предвидима фискална политика
  • По-малко регулации за бизнеса
  • Инвестиции в иновации и технологии

Модерна инфраструктура и свързаност

  • Магистрали, железници, бъдеще
  • Модерна инфраструктура за всеки регион
  • Дигитална трансформация за икономически растеж
  • Качествени ВиК услуги на справедливи цени

Социална справедливост и достойни доходи

  • Силна социална защита за всеки
  • Устойчив ръст на доходите(
  • Намаляване на бедността и неравенствата
  • Активни политики за заетост

Достъпно и качествено образование

  • Качествено образование за всяко дете
  • Мотивирани учители и модерни училища
  • Здрава връзка образование – наука – икономика
  • Науката – двигател на иновациите и обществото

Достъпно и качествено здравеопазване

  • От болнично лечение към профилактика и превенция
  • Намаляване на доплащането от пациента
  • Ефективно управление на здравната система
  • Достъпно здравеопазване за всички региони

Бъдеще за младите

  • Младите остават, България просперира
  • Първа работа, реална перспектива
  • Подкрепа за младежко предприемачество
  • Активно гражданско участие и младежки диалог

Чиста околна среда и опазване на българската природа

  • Право на чист въздух и вода
  • Интегрирани политики за околна среда
  • Баланс между икономика и природа
  • Стриктен контрол на екологичните норми

Обществен ред и сигурност

  • Ясни правила, законност и ред
  • Засилена борба с престъпността и разпространението на наркотици
  • Сигурност в дома и на улицата
  • Противодействие на нелегалната миграция

Отбрана

  • Привличане и задържане на качествени кадри
  • Ускорена модернизация
  • Нови технологии с асиметричен ефект
  • Модерни отбранителни способности
  • Повишена оперативна съвместимост

Туризъм

  • Високо качество в 4 сезона
  • Свързаност и достъпност
  • Агресивен маркетинг
  • Подготвени кадри

Развитие на културата като гарант за идентичност и просперитет

  • Творецът – основен приоритет
  • Устойчиво и прозрачно финансиране
  • Модерни културни институции
  • Опазване на културното наследство

Достойна и активна България в ЕС и пред света

  • Сигурност, стабилност и международен авторитет
  • Силен български глас в ЕС
  • България – ключов регионален фактор
  • Грижа за българите в чужбина

Спортът – здрава нация и национална гордост

  • Масов спорт за всички възрасти
  • Модерна спортна инфраструктура
  • Подкрепа за федерациите и клубовете
  • Спортът – национален престиж и гордост

Енергетика

  • Евтина и сигурна енергия за домакинствата и бизнеса
  • България – регионален енергиен лидер
  • Максимална енергийна автономия
  • Модерна и надеждна енергийна инфраструктура

Земеделие, храни и гори

  • Хранителната сигурност – стратегически приоритет
  • Коопериране и къси вериги на доставка
  • Подкрепа за селските региони
  • Стратегически инвестиции в напояването

AI в администрация, образование и икономика

  • България като регионален център за AI и иновации
  • AI за контрол на публични възлагания и разходи
  • Дигитална администрация в помощ на хората и бизнеса
  • Национални образователни програми за цифрови и AI умения

Вижте пълната програма ТУК

 

