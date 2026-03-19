Радев представи програмата си, ще отстранява олигархията от властта ВИДЕО

Коалицията на Румен Радев "Прогресивна България" представи своята програма, с която ще се яви на изборите на 19-ти април.
"Остават само няколко часа до старта на изборната кампания и затова тази вечер няма да водим предизборна агитация. Но ще се опитаме да задоволим вашия интерес към нашата програма за бъдещето на страната. "Прогресивна България" е отговор на очакването на нашето общество за реална промяна, за справедливост и благоденствие. За общото желание на всички нас да живеем като европейци в собствения си дом. Ние вярваме в нашата хилядолетна култура и традиции. Ние вярваме в таланта и предприемчивоста на българина. Ние вярваме в огромния потенциал в нашата страна. Затова създадохме "Прогресивна България" като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите в собствената им държава", заяви Румен Радев.
По думите му целта на пратията е да създаде управление, което да наложи общи правила за всички и което да защити публичния ресурс.
"Което да гарантира сигурност, достойни доходи и перспектива за българските граждани", допълни той.
"Без демонтаж на олигархичния модел всякакви следващи управленски конфигурации и техните социални политики, ще попадат в плен на олигархита и ще бъдат обречени на провал. Второ - без силна икономика, никой от останалите сектори не може да се развива", заяви още Радев.
Ето какви са целите на "Прогресивна България":
Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността
- Отстраняване на олигархията от достъпа до политическата власт
- Отстраняване на олигархията от достъп до публичния ресурс
- Укрепване на върховенството на правото
- AI контрол върху обществените поръчки
Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност
- Икономика с висока добавена стойност
- Стабилна и предвидима фискална политика
- По-малко регулации за бизнеса
- Инвестиции в иновации и технологии
Модерна инфраструктура и свързаност
- Магистрали, железници, бъдеще
- Модерна инфраструктура за всеки регион
- Дигитална трансформация за икономически растеж
- Качествени ВиК услуги на справедливи цени
Социална справедливост и достойни доходи
- Силна социална защита за всеки
- Устойчив ръст на доходите(
- Намаляване на бедността и неравенствата
- Активни политики за заетост
Достъпно и качествено образование
- Качествено образование за всяко дете
- Мотивирани учители и модерни училища
- Здрава връзка образование – наука – икономика
- Науката – двигател на иновациите и обществото
Достъпно и качествено здравеопазване
- От болнично лечение към профилактика и превенция
- Намаляване на доплащането от пациента
- Ефективно управление на здравната система
- Достъпно здравеопазване за всички региони
Бъдеще за младите
- Младите остават, България просперира
- Първа работа, реална перспектива
- Подкрепа за младежко предприемачество
- Активно гражданско участие и младежки диалог
Чиста околна среда и опазване на българската природа
- Право на чист въздух и вода
- Интегрирани политики за околна среда
- Баланс между икономика и природа
- Стриктен контрол на екологичните норми
Обществен ред и сигурност
- Ясни правила, законност и ред
- Засилена борба с престъпността и разпространението на наркотици
- Сигурност в дома и на улицата
- Противодействие на нелегалната миграция
Отбрана
- Привличане и задържане на качествени кадри
- Ускорена модернизация
- Нови технологии с асиметричен ефект
- Модерни отбранителни способности
- Повишена оперативна съвместимост
Туризъм
- Високо качество в 4 сезона
- Свързаност и достъпност
- Агресивен маркетинг
- Подготвени кадри
Развитие на културата като гарант за идентичност и просперитет
- Творецът – основен приоритет
- Устойчиво и прозрачно финансиране
- Модерни културни институции
- Опазване на културното наследство
Достойна и активна България в ЕС и пред света
- Сигурност, стабилност и международен авторитет
- Силен български глас в ЕС
- България – ключов регионален фактор
- Грижа за българите в чужбина
Спортът – здрава нация и национална гордост
- Масов спорт за всички възрасти
- Модерна спортна инфраструктура
- Подкрепа за федерациите и клубовете
- Спортът – национален престиж и гордост
Енергетика
- Евтина и сигурна енергия за домакинствата и бизнеса
- България – регионален енергиен лидер
- Максимална енергийна автономия
- Модерна и надеждна енергийна инфраструктура
Земеделие, храни и гори
- Хранителната сигурност – стратегически приоритет
- Коопериране и къси вериги на доставка
- Подкрепа за селските региони
- Стратегически инвестиции в напояването
AI в администрация, образование и икономика
- България като регионален център за AI и иновации
- AI за контрол на публични възлагания и разходи
- Дигитална администрация в помощ на хората и бизнеса
- Национални образователни програми за цифрови и AI умения
