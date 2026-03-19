Радев представи програмата си, ще отстранява олигархията от властта ВИДЕО

Коалицията на Румен Радев "Прогресивна България" представи своята програма, с която ще се яви на изборите на 19-ти април.

"Остават само няколко часа до старта на изборната кампания и затова тази вечер няма да водим предизборна агитация. Но ще се опитаме да задоволим вашия интерес към нашата програма за бъдещето на страната. "Прогресивна България" е отговор на очакването на нашето общество за реална промяна, за справедливост и благоденствие. За общото желание на всички нас да живеем като европейци в собствения си дом. Ние вярваме в нашата хилядолетна култура и традиции. Ние вярваме в таланта и предприемчивоста на българина. Ние вярваме в огромния потенциал в нашата страна. Затова създадохме "Прогресивна България" като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите в собствената им държава", заяви Румен Радев.

По думите му целта на пратията е да създаде управление, което да наложи общи правила за всички и което да защити публичния ресурс.

"Което да гарантира сигурност, достойни доходи и перспектива за българските граждани", допълни той.

"Без демонтаж на олигархичния модел всякакви следващи управленски конфигурации и техните социални политики, ще попадат в плен на олигархита и ще бъдат обречени на провал. Второ - без силна икономика, никой от останалите сектори не може да се развива", заяви още Радев.

Ето какви са целите на "Прогресивна България":

Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността

Отстраняване на олигархията от достъпа до политическата власт

Отстраняване на олигархията от достъп до публичния ресурс

Укрепване на върховенството на правото

AI контрол върху обществените поръчки

Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност

Икономика с висока добавена стойност

Стабилна и предвидима фискална политика

По-малко регулации за бизнеса

Инвестиции в иновации и технологии

Модерна инфраструктура и свързаност

Магистрали, железници, бъдеще

Модерна инфраструктура за всеки регион

Дигитална трансформация за икономически растеж

Качествени ВиК услуги на справедливи цени

Социална справедливост и достойни доходи

Силна социална защита за всеки

Устойчив ръст на доходите(

Намаляване на бедността и неравенствата

Активни политики за заетост

Достъпно и качествено образование

Качествено образование за всяко дете

Мотивирани учители и модерни училища

Здрава връзка образование – наука – икономика

Науката – двигател на иновациите и обществото

Достъпно и качествено здравеопазване

От болнично лечение към профилактика и превенция

Намаляване на доплащането от пациента

Ефективно управление на здравната система

Достъпно здравеопазване за всички региони

Бъдеще за младите

Младите остават, България просперира

Първа работа, реална перспектива

Подкрепа за младежко предприемачество

Активно гражданско участие и младежки диалог

Чиста околна среда и опазване на българската природа

Право на чист въздух и вода

Интегрирани политики за околна среда

Баланс между икономика и природа

Стриктен контрол на екологичните норми

Обществен ред и сигурност

Ясни правила, законност и ред

Засилена борба с престъпността и разпространението на наркотици

Сигурност в дома и на улицата

Противодействие на нелегалната миграция

Отбрана

Привличане и задържане на качествени кадри

Ускорена модернизация

Нови технологии с асиметричен ефект

Модерни отбранителни способности

Повишена оперативна съвместимост

Туризъм

Високо качество в 4 сезона

Свързаност и достъпност

Агресивен маркетинг

Подготвени кадри

Развитие на културата като гарант за идентичност и просперитет

Творецът – основен приоритет

Устойчиво и прозрачно финансиране

Модерни културни институции

Опазване на културното наследство

Достойна и активна България в ЕС и пред света

Сигурност, стабилност и международен авторитет

Силен български глас в ЕС

България – ключов регионален фактор

Грижа за българите в чужбина

Спортът – здрава нация и национална гордост

Масов спорт за всички възрасти

Модерна спортна инфраструктура

Подкрепа за федерациите и клубовете

Спортът – национален престиж и гордост

Енергетика

Евтина и сигурна енергия за домакинствата и бизнеса

България – регионален енергиен лидер

Максимална енергийна автономия

Модерна и надеждна енергийна инфраструктура

Земеделие, храни и гори

Хранителната сигурност – стратегически приоритет

Коопериране и къси вериги на доставка

Подкрепа за селските региони

Стратегически инвестиции в напояването

AI в администрация, образование и икономика

България като регионален център за AI и иновации

AI за контрол на публични възлагания и разходи

Дигитална администрация в помощ на хората и бизнеса

Национални образователни програми за цифрови и AI умения

