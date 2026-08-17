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Тръмп: САЩ не се стремят да удължат срока на Меморандума за разбирателство с Иран

Ким Чен -ун се е съгласил на нови преговори, съобщи американският президент

17.08.2026 | 22:39 ч. Обновена: 17.08.2026 | 22:39 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ не се стремят да удължат срока на Меморандума за разбирателство, който подписаха с Иран, предаде Ройтерс.

Техеран няма да се съгласи на онзи тип сделка, който е нужен според Тръмп, добави пред репортери държавният глава на САЩ.

Тръмп каза още, че лидерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, е отговорил на предложенията му, след като американският президент е наредил на Пентагона да намали мащаба на започналите днес годишни съвместни военни учения с Южна Корея "Щит на свободата Улчи".

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В Овалния кабинет президентът републиканец бе попитан защо Ким „не е отговорил на предложенията“ му. „Отговорил е“, каза Тръмп.

„Ким Чен Ун винаги се е отнасял с голямо уважение към мен. Срещали сме се многократно, два пъти по големи случаи - разговаряхме и прекарахме време заедно. Разбирам го. Той ме разбира“, каза Тръмп.

 

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