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Иран отвърна на Тръмп: Ормузкият проток е бил, е и ще остане ирански

Американският президент предупреди, че САЩ ще ударят Иран "здраво" икономически

15.08.2026 | 08:45 ч. Обновена: 15.08.2026 | 08:50 ч. 9
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Иран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на САЩ, заяви иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от Reuters.

Коментарът му идва след изказването на американския президент Доналд Тръмп, който на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк, заяви, че ще обяви Ормузкия проток за "територия на САЩ".

Гарибабади отговори, че стратегическият воден път ще бъде отварян или затварян единствено под ръководството на Иран.

"Ормузкият проток е бил, е и ще остане ирански", написа той в X, цитиран от AFP.

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"Докато отказвате да приемете реалността на вашето поражение и продължавате да се заблуждавате, Иран ще продължи да налага блокада", добави заместник-министърът.

По-рано Тръмп предупреди в интервю за Fox News, че САЩ ще ударят Иран "здраво" икономически. Изказването му беше направено на фона на неуспешните опити на Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение близо шест месеца след началото на войната.

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