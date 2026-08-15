Иран отвърна на Тръмп: Ормузкият проток е бил, е и ще остане ирански

Иран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на САЩ, заяви иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от Reuters.

Коментарът му идва след изказването на американския президент Доналд Тръмп, който на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк, заяви, че ще обяви Ормузкия проток за "територия на САЩ".

Гарибабади отговори, че стратегическият воден път ще бъде отварян или затварян единствено под ръководството на Иран.

"Ормузкият проток е бил, е и ще остане ирански", написа той в X, цитиран от AFP.

"Докато отказвате да приемете реалността на вашето поражение и продължавате да се заблуждавате, Иран ще продължи да налага блокада", добави заместник-министърът.

По-рано Тръмп предупреди в интервю за Fox News, че САЩ ще ударят Иран "здраво" икономически. Изказването му беше направено на фона на неуспешните опити на Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение близо шест месеца след началото на войната.