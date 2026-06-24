Идва ли краят на евтините стоки?

"Една от причините да се стигне до тези мерки, е фактът, че много от стоките, които идват на атрактивно ниски цени, не отговарят на условията за безопасност в Европа. Освен че тези стоки не плащат мита, акцизи и ДДС, те също така са отворена врата за внос на опасни стоки в Европа. Ако купим от местния търговец, това значи, че стоката е минала през граничен контрол", заяви Богомил Николов от "Асоциация активни потребители"

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