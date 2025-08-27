IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Товарен влак блъсна кола на жп прелез в Симеоновград

Двигателят й угаснал и водачът не могъл да я изтегли

27.08.2025 | 07:33 ч. Обновена: 27.08.2025 | 09:24 ч. 4
Снимка БНТ

Товарен влак блъсна лек автомобил на железопътен прелез в Симеоновград. Инцидентът е станал в следобедните часове, съобщи пресцентърът на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Според информацията при преминаване през релсите колата е изгаснала и водачът не е могъл да я изтегли, въпреки сигнала, подаден от машиниста на влака. Преди последвалия удар водачът е успял да напусне лекия автомобил и да се спаси. Пробите и на двамата водачи са отрицателни, посочиха от полицията.

Преди десетина дни край симеоновградското село Пясъчево стана друг инцидент с товарен влак. При него част от цистерните с гориво дерайлираха. Отново бяха регистрирани материални щети, без жертви. /БТА

