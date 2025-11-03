Тръмп: Русия и Китай тестват ядрени оръжия, вие просто не знаете това

Президентът Тръмп се завърна в предаването "60 минути“ в неделя за първото си интервю с предаването и с телевизия CBS News, откакто компанията майка по-рано тази година уреди съдебен спор с президента.

Кореспондентката Нора О'Донъл се срещна с Тръмп в петък в имението му Мар-а-Лаго, където бегло се спомена спорната история между президента и телевизията, както и множество въпроси относно продължаващото спиране на работата на правителството, външната политика и някои от по-противоречивите действия на Тръмп, откакто той отново встъпи в длъжност през януари.

Ето няколко извода от интервюто.

Интервю след съдебен иск

Срещата между Тръмп и О'Донъл бележи поредния обрат в острите отношения между президента и "60 минути“.

Тръмп спомена споразумението, което му е платило компанията майка на телевизионната мрежа и се подигра с О'Донъл на няколко места.

"Всъщност "60 минути“ ми платиха много пари. И не е нужно да го казвате, защото не искам да ви злепоставям. Имате страхотен нов лидер, младата жена, която ръководи цялото ви начинание и е страхотна, доколкото знам“, каза Тръмп, визирайки наскоро назначения главен редактор на CBS Бари Вайс.

В друг момент, след като О'Донъл не отговори на въпроса на Тръмп дали е забелязала спад в престъпността във Вашингтон, окръг Колумбия, президентът се пошегува, че „не иска да я злепостави“.

"Това е добре. Не е нужно да използвате това, не се тревожете, не искам да я злепоставям“, каза Тръмп.

Това беше първият път, когато Тръмп даде интервю за CBS, откакто съди телевизионната мрежа и нейната компания майка, Paramount Global, заради интервю, което бившият вицепрезидент Камала Харис даде за "60 минути“ миналата година.

Тръмп твърди, че телевизионната мрежа умишлено е редактирала отговора ѝ на въпрос за войната в Газа, за да звучи по-съгласувано. Телевизионната мрежа отхвърли тази предпоставка в съдебни документи и публични изявления. Въпреки това Paramount Global, която наскоро завърши сливане със Skydance, се съгласи да плати 16 милиона долара на бъдещата президентска библиотека на президента като част от споразумение.

По време на кампанията през 2024 г. тогавашният кандидат за президент на републиканците Тръмп отмени планирано интервю за "60 минути“ в последните седмици на президентската надпревара. Предаването заяви, че кампанията е предложила "променящи се обяснения“ за отмяната, докато кампанията на Тръмп твърди, че никога не е било финализирано интервю, припомня The Hill.

По време на кампанията през 2020 г. Тръмп даде спорно интервю за "60 минути“ с Лесли Щал, в което напусна заради спор относно лаптопа на Хънтър Байдън.

Китай и Русия тестват ядрени оръжия

Тръмп беше попитан за неотдавнашните му насоки към правителството да възобнови ядрените опити, ход, който предизвика както логистични въпроси, така и опасения относно ескалиране на напрежението.

В защита на решението Тръмп твърди, че други страни, освен Северна Корея, тестват ядрени оръжия.

"Русия тества ядрени оръжия. И Китай също ги тества. Вие просто не знаете за това", категоричен е американският президент.

"Това със сигурност би било много важно за новините“, отговори О'Донъл, отбелязвайки, че Русия е тествала система за доставка на ядрени оръжия, но не и самата бойна глава.

"Русия и на Китай тестват, но те не говорят за това. Знаете ли, ние сме отворено общество. Ние сме различни. Говорим за това. Трябва да говорим за това, защото иначе вие, хората, ще докладвате – те нямат репортери, които ще пишат за това, но ние имаме", каза още Тръмп.

"Не, ние ще тестваме, защото те тестват, а други тестват“, добави той. "И със сигурност Северна Корея е тествала. Пакистан е тествал".

САЩ спряха експлозивните тестове на ядрени оръжия през 1992 г. Директивата на Тръмп раздели законодателите, като републиканците защитават хода, а демократите поставят под въпрос безопасността и ефективността на възобновяването на ядрените опити.

Венецуела

По време на интервюто Тръмп сподели, че дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, като в същото време омаловажи възможността за война на САЩ с латиноамериканската страна.

На въпрос дали дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, американският президент отговори: "Бих казал, че да. Мисля, че да".

Тръмп беше попитан и дали САЩ ще влязат във война с Венецуела, на което той отговори със "съмнявам се".

Тръмп намекна, че би подкрепил Куомо пред Мамдани

Интервюто на президента е излъчено два дни преди изборния ден, който включва губернаторски надпревари във Вирджиния и Ню Джърси, както и надпревара за кмет в Ню Йорк.

Тръмп често е изразявал мнение за надпреварата в Ню Йорк, където демократичният социалист Зоран Мамдани води в анкетите пред републиканския кандидат Къртис Слива и бившия губернатор Андрю Куомо (демократ), който се кандидатира от трета партия.

Президентът не е подкрепил кандидат в надпреварата, но посочи в предаването "60 минути“, че гледа на Куомо като на по-малкото зло с Мамдани.

"Ще ми бъде трудно като президент да дам много пари на Ню Йорк. Защото, ако имате комунист, който управлява Ню Йорк, всичко, което правите, е да пилеете парите, които изпращате там“, каза Тръмп. "Така че не знам дали е спечелил и не съм фен на Куомо по един или друг начин, но ако ще се избира

Спирането на работата на правителството

Интервюто в неделя беше излъчено, когато спирането на работата на правителството наближаваше рекорда за най-дълго в историята.

Но Тръмп не предложи никакви нови идеи за това как да се излезе от безизходицата, казвайки на О'Донъл, че планът му е да продължи да принуждава демократите да гласуват за повторно отваряне на правителството.

"Искам да кажа, републиканците гласуват почти единодушно за прекратяването му, а демократите продължават да гласуват против прекратяването му“, каза Тръмп. "Знаете ли, никога не са имали това. Това се е случвало 18 пъти преди. Демократите винаги гласуваха за удължаване, винаги казвайки: "Дайте ни удължаване, ще го решим".

Демократите многократно отхвърляха продължаваща резолюция, предложена от републиканците, която би финансирала правителството на съществуващите нива, настоявайки, че всяко споразумение за финансиране включва ангажименти за удължаване на субсидиите по Закона за достъпни грижи, които изтичат в края на годината. Изтичането на тези субсидии се очаква да доведе до рязко увеличение на премиите.

Тръмп заяви, че би бил готов да обсъди здравеопазването с демократите, след като правителството бъде отворено отново. Но той каза, че това не означава, че ще предложи собствен план за здравеопазване.

"Не. Ще работим върху поправянето на лошото здравеопазване, което имаме. В момента имаме ужасно здравеопазване и е твърде скъпо за хората, не за правителството, а за хората", на мнение е Тръмп.

Икономиката “отива по дяволите”

Доналд Тръмп смята, че ако Върховният съд на САЩ обяви митата за незаконни, икономиката на страната “ще отиде по дяволите“.

“Мисля, че страната ни ще пострада изключително много. Мисля, че икономиката ни ще отиде по дяволите“, отговори президентът на САЩ. „Мисля, че това е най-важната тема, която Върховният съд ще обсъжда от 100 години“, каза Тръмп за евентуалното решение на Върховния съд.

Върховният съд на САЩ насрочи заседание за 5 ноември, за да разгледа законността на много мита, наложени от администрацията на САЩ. Делото беше започнато, след като група представители на бизнеса заведоха иск срещу правителството на САЩ, твърдейки, че тарифите са незаконни и вредят на компаниите им. На 29 август Апелативният съд на САЩ за окръг Колумбия установи, че Тръмп няма правомощия да налага много от обявените от него тарифи.

На 4 септември администрацията на Тръмп подаде молба до Върховния съд да отмени заповедта. Тръмп и висши членове на неговата администрация, включително министърът на търговията Хауърд Лътник и търговският представител Джеймисън Гриър, многократно са настоявали за запазване на митата с твърдението, че неспазването им би застрашило търговските преговори на САЩ с други държави и съществуващите сделки.

На 2 април Тръмп обяви мита за продукти от 185 държави и територии. По-късно той коригира тарифните ставки за редица държави.

Миграцията

Тръмп отхвърли въпроси относно някои от по-противоречивите аспекти на втория му мандат досега, като например агресивните тактики на имиграционните агенти и обвинителните актове срещу политическите му съперници.

О'Донъл попита Тръмп дали акциите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) са отишли ​​"твърде далеч“, цитирайки скорошни инциденти, при които служители използваха сълзотворен газ в жилищен квартал на Чикаго и счупиха прозорци на автомобили.

"Не. Мисля, че не са стигнали достатъчно далеч, защото бяхме възпрепятствани от съдиите, от либералните съдии, които бяха назначени от Байдън и от Обама“, каза Тръмп.

"Съгласни ли сте с тези тактики?“, попита О'Донъл.

"Да, защото трябва да изведете хората“, каза Тръмп.

О'Донъл също така оказа натиск срещу Тръмп относно обвинителните актове срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс и бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън, всички от които са откровени критици на президента.

Тези обвинителни актове предизвикаха тревога, че Тръмп използва Министерството на правосъдието, за да атакува опонентите си и да оказва политически натиск върху типично независимата агенция.

Тръмп твърди, че обвинителните актове са „противоположни“ на отмъщение, посочвайки собствените си различни криминални дела по време на кампанията през 2024 г.

"Мисля, че бях много мек“, каза Тръмп.

"Виждате човек, който е бил обвиняван многократно, и аз трябваше да се измъкна от обвинението“, каза Тръмп. "В противен случай не бих могъл да се кандидатирам за президент. Те се опитаха да ме накарат да не се кандидатирам за президент, като ме нападнаха и като ме обвиниха".