IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Убитата в София жена била подложена на ужасен тормоз от бившия си

Преди време мъжът е запалил къщата на Стела

02.11.2025 | 12:48 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Убитата жена в София е била подложена на постоянен тормоз от страна на съпруга си, който дори в един момент запалил къщата ѝ, съобщава "Фокус", като се позовава на информация от близки на семейството.

Той е бил бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен. Драснал клечката на дома на Стела, докато децата им спят вътре, а след това и колата й. 

Свързани статии

Жената много пъти е подавала сигнали срещу него. Били са разделени от дълго време.

Стела бе убита в петък вечер в центъра на София. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

убийство софия
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem