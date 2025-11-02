Убитата в София жена била подложена на ужасен тормоз от бившия си

Убитата жена в София е била подложена на постоянен тормоз от страна на съпруга си, който дори в един момент запалил къщата ѝ, съобщава "Фокус", като се позовава на информация от близки на семейството.

Той е бил бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен. Драснал клечката на дома на Стела, докато децата им спят вътре, а след това и колата й.

Жената много пъти е подавала сигнали срещу него. Били са разделени от дълго време.

Стела бе убита в петък вечер в центъра на София.