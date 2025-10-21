Нов инцидент с ученици: Момче пострада след сблъсък пред закусвалня

Момче на 14 години е пострадало при физическа саморазправа с негов връстник, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

В сигнала до районното управление в Разлог е посочено, че пред закусвалня на ул. "Екзарх Йосиф" в Разлог, е възникнала саморазправа между двете момчета, при която едното от тях, което е от разложкото село Баня, е получило изкълчване на раменната става.

Полицейски служители са установили извършителя на деянието, който е от Разлог.

От полицията съобщават, че за случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.