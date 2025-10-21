IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нов инцидент с ученици: Момче пострада след сблъсък пред закусвалня

То е получило изкълчване на раменната става

21.10.2025 | 13:36 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Момче на 14 години е пострадало при физическа саморазправа с негов връстник, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. 

В сигнала до районното управление в Разлог е посочено, че пред закусвалня на ул. "Екзарх Йосиф" в Разлог, е възникнала саморазправа между двете момчета, при която едното от тях, което е от разложкото село Баня, е получило изкълчване на раменната става.

Полицейски служители са установили извършителя на деянието, който е от Разлог.

От полицията съобщават, че за случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

