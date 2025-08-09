Втора загуба за националите по баскетбол в предварителните световни квалификации

Националният отбор на България по баскетбол за мъже допусна поражение от Нидерландия със 70:81 (15:22, 17:22, 21:18, 17:19) като домакин в "Арена СамЕлион" в Самоков във втората си среща от група F в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година. На трибуните, за да подкрепи съотборниците бе и най-добрият български баскетболист Александър Везенков, който все още се възстановява от контузия.

Загубата бе втора поредна от два изиграни мача за състава, воден от старши треньорът Росен Барчовски, което го изпрати на последното място във временното класиране в групата. Лидер е Нидерландия с две победи от два мача, а Австрия заема втора позиция с един успех и едно поражение. За тима на България предстои домакинство срещу австрийците следващата събота (16 август) в Ботевград, а последният мач в групата ще бъде гостуване на Нидерландия на 20 август. За същинския етап на пресявките ще се класират първите два отбора от четирите групи.

Селекционерът Барчовски избра срещу Нидерландия в Самоков да започнат натурализираният американец Брандън Йънг, Борислав Младенов, Константин Костадинов Мирослав Васов и Димитър Димитров.

Давид Н'Нгесан бе най-резултатният играч в мача, като завърши с "дабъл-дабъл" - 22 точки и 10 борби. Александър Стоименов се отчете с 18 точки и 3 асистенции за България.

На трибуните, за да подкрепи съотборниците, бе и най-добрият български баскетболист Александър Везенков, който все още се възстановява от контузия.

Още за спорт - на Gol.bg