ЦСКА разби Спартак Варна като гост с 4:0

ЦСКА победи без проблеми Спартак Варна с 4:0 като гост и постигна шеста поредна победа в първенството. С успеха си столичният тим събра 28 точки в актива си и излезе на четвъртото място във временното класиране. Домакините остават с 17 пункта.

Двата отбора изиграха много интересно първо полувреме, в което създадоха доста голови положения.

В 18-тата минута, след лошо изчистена топка от защитата на домакините, Бруно Жордао стреля от около 20-тина метра и след рикошет топката влезе във вратата за 1:0 за „червените“.

В 34-ата минута гостите удвоиха преднината си след красив гол на Джейм Ето'о от над 25 метра. До края на полувремето Годой прати топката в гредата на домакините, а Питас бе спрян от добра намеса на Ковальов.

В 70-ата минута гостите направиха резултата класически, когато Йоанис Питас стреля опасно по диагонал отдясно, вратарят Максим Ковальов успя да избие топката, но притичалият Леандро Годой от 4-5 метра вкара за „армейците“.

В 77-ата минута Джеймс Ето'о пусна чудесен пас в наказателното поле към Леандро Годой, който с техничен удар оформи крайния резултат - 4:0 за ЦСКА.

