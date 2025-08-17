Мъри и Моуриньо поделиха точката в Измир

Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе завърши наравно 0:0 у дома с Фенербахче, чийто наставник е Жозе Моуриньо, в мач от втория кръг в турската Суперлига.

Двата отбора завършиха мача с по десет души.

В 61-ата минута втори жълт картон си изкара Жуан Сантош от Гьозтепе.

В 85-ата минута, също за втори жълт картон, терена напусна и Джейдън Остерволде.

Фенербахче получи златна възможност за си тръгне с победата в самия край. В петата минута на добавеното време гостите от Истанбул получиха дузпа, която обаче Талиска пропусна.

За Гьозтепе това е първо равенство за сезона, като отборът има и една победа.

За Фенербахче това беше първи мач за сезона.