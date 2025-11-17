Военни млатят румънските фенове на мача с Босна, те скандирали "Сърбия! Сърбия!" ВИДЕО

Насилие избухна на мача между Босна и Херцеговина и Румъния в Зеница, след като армията нахлу на трибуните и започна да бие румънските фенове.

Напрежението се нагнетяваше още преди мача. Румънците трудно стигнаха до стадион "Билино Поле". Агитката се оплака от отношението на босненските власти, които провели прекомерно стриктни проверки и са забавили с половин час влизането им на стадиона.

Според пресата в Румъния и Босна, всички дрехи със сръбски символи, които румънците носели, били конфискувани. Всичко това беше провокирано от група румънски привърженици, които на път за Зеница разлепиха в Белград посланието „Младич, европейски герой, сведе мюсюлманите до нула“, визирайки Ратко Младич, генерал от босненската сръбска армия, осъден през 2017 г. на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството, преследване на етническа и религиозна основа, тероризиране на населението на Сараево, както и депортации и нечовешко отношение.

🇷🇴🇧🇦 Romanian football fans provoked Bosnia and Herzegovina ahead of the match between the two countries. They displayed banners in Belgrade reading "Mladic is a hero of Europe, reduce Muslims to zero" and "Save Europe" before traveling to Bosnia. pic.twitter.com/Gchb1SNO46 — kos_data (@kos_data) November 15, 2025

Съобщението веднага беше подхванато от босненската преса, която агресивно поиска румънските фенове да не бъдат допускани в страната. Властите се мобилизираха, но не за да забранят на румънците да влизат в Босна, а за да ги контролират.

Босненците от „Ослобождение“ пишат, че всички автомобили с румънци, три автобуса, 10 микробуса и около 40 малки автомобила, са били спрени от полицията за проверки. Автомобилите са спирани на 60 километра преди Зеница, но спиранията и проверките са се повтаряли няколко пъти преди стадиона.

Цитираният източник пише, че полицията е конфискувала всичко със сръбски отличителни знаци, което румънците са имали в колите си.

„Румънските фенове никога няма да забравят какво им направи полицията при влизането в Зеница“, пише цитираният източник.

Но след като Румъния загуби от Босна и Херцеговина, настана истинския хаос.

"Сърбия, Сърбия"

Romanian fans vs Bosnia Special forces after the 3-1 Bosnia win pic.twitter.com/iIWyRygvvI — RGF (@rgfray1) November 16, 2025

След последния съдийски сигнал румънските футболисти се отправиха към сектора с феновете си, за да им благодарят за подкрепата. Тогава ултрасите започнаха да скандират "Сърбия! Сърбия!".

Това накара армията да влезе на стадиона, а от видеа, разпространени онлайн, се вижда как военните започват да бият румънските фенове.

Босненската агитка също отговори, като започна да крещи: "Цигани! Цигани!".

Скандиранията на домакините накараха Румънската футболна федерация да подаде жалба срещу тях на ФИФA. Босненците се възмутиха от решението и написаха за румънците, че "само хленчат".

„Румънците не могат да приемат провала в Зеница. Федерацията от тази страна е подала жалба до ФИФА срещу Босна заради скандиранията по време на мача. Който губи, има право да се ядосва, но румънците хленчат след провал, който заслужават. Може би трябва да погледнат в собствения си заден двор и да видят как са били наказвани през последните години“, пишат босненци от Sportsports.