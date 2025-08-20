Руски коментатор призова жена рефер "да обгрижва съпруга си и да си гледа децата" ВИДЕО

Руският футболен коментатор Александър Боярски е бил уволнен, след като отправил критики на сексистка основа срещу жена, която била рефер на мача, който коментирал.

След няколко отсъждания, с които Боярски не бил съгласен, той не се е стърпял и ѝ препоръчал, вместо да се занимава с футбол да се „посвети на децата и да си седи в кухнята“.

Скандалът се е разразил по време на мач от юношеския футбол в Русия между отборите на „Родина“ и „Зенит“ при играчите до 15 години.

Боярски се ядосал при отсъдена дузпа и решението на съдийката да изгони един от футболистите. В тази връзка той изразил мнение, че женските рефери трябва да се посветят на децата и „да обгрижват съпрузите си, защото винаги допускат грешки на терена“.

„В края на краищата има и женски футбол, поне там да ги пращат“, казал още Боярски по време на прякото излъчване.

Заради тези свои изказвания той бил уволнен, въпреки че по-късно се извинил.

«Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол — вам там самое место»: футбольный комментатор посоветовал женщинам-судьям сидеть на кухне Спортивный комментатор Александр Боярский во время трансляции футбольного матча юношеской лиги «Родина» — «Зенит» заявил, что… pic.twitter.com/dOQcI3q4s1 — Дождь (@tvrain) August 18, 2025

Разбира се, не мисля, че жените нямат място в мъжкия футбол. Познавам много от тях и никога не съм поставял под въпрос способността им да участват в този спорт и да бъдат полезни. Напротив, жените са бижуто на футбола, оправда се Боярски.

Журналистът беше разкритикуван и от някои свои колеги, а руски депутат призова Руския футболен съюз да разследва случая и да обмисли възможността за налагане на допълнителни санкции срещу Боярски.