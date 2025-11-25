IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Насар има 10 дни да реши дали ще подпише с Федерацията и получи 500 000 лева

Ако не - те трябва да бъдат върнати обратно на Министерството на младежта и спорт

25.11.2025 | 23:11 ч.
Голямата спортна звезда на България Карлос Насар има срок до 5 декември да реши дали да подпише договор с Федерацията по вдигане на тежести, ако иска да получи полагащите му се от държавата около половин милион лева.

В противен случай парите, предвидени за Насар, ще трябва да бъдат върнати обратно на Министерството на младежта и спорта.

Според информациите, Насар е предложил свой договор, с който федерацията е съгласна и е готова да подпише, като се чака само решението на Карлос. В оставащите 10 дни водещият ни щангист трябва да вземе решение дали да се обвърже с договор с федерацията, като единствено така може да си получи парите за 2025 година.

