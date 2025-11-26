IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Франция връща доброволната казарма заради руска заплаха

Макрон обявява решението тази седмица

26.11.2025 | 07:40 ч. 8
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Президентът Еманюел Макрон ще обяви тази седмица, че Франция възстановява военната служба на доброволен принцип предвид нарастващата заплаха от Русия, малко под три десетилетия след отмяната на наборната военна служба в страната.

Държавният глава ще обяви промяната по време на посещение в пехотна бригада в Югоизточна Франция на 27 ноември, според няколко източници, запознати с решението.

Съобщението ще дойде повече от три години и половина след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Макрон и други френски официални лица предупреждават, че Москва рискува да не спре на границите на Украйна.

Върховният генерал на Франция, началникът на генералния щаб на въоръжените сили Фабиен Мандон, предизвика бурна реакция в страната миналата седмица, като предупреди, че Франция трябва да бъде готова „да загуби децата си“. Той подчерта, че Русия „се подготвя за конфронтация с нашите страни до 2030 г.“.

Макрон заяви пред телевизия RTL, че на 27 ноември ще обяви „преобразуване на националната служба в нова форма“.

Източник, запознат с въпроса, който пожела да остане анонимен, каза, че планът е през първата година да бъдат обучени между 2000 и 3000 души. Целта е с времето броят на записалите се да достигне 50 000 годишно.

Макрон предупреди, че Франция не трябва да показва „слабост“ пред заплахата, която представлява Русия.

„Ако искаме да се защитим, ние, французите – което е единствената ми грижа – трябва да покажем, че не сме слаби пред силата, която ни заплашва най-много“, настоя той. /NOVA

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

франция казарма макрон руска заплаха
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem