Д-р Диана Чолакова с приза за най-добър млад учен на Софийския университет

Д-р Диана Чолакова от Факултета по химия и фармация (ФХФ) получи наградата на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя й беше връчена на академичното тържество за патронния празник на СУ от заместник-кмета по финанси и здравеопазване Георги Клисурски.

От 2018 г. последователно д-р Диана Чолакова е изследовател, химик, постдокторант и старши изследовател в Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство във Факултета по химия и фармация на СУ.

Наградата на Столичната община се присъжда за 17-а поредна година. Средствата за нея в размер на 2500 лв. се осигуряват от бюджета на Столичната община.

За първа година кметът на Столичната община отличава млад учен от Софийския университет с почетен знак. Носител на наградата за принос в хуманитарната наука е главен асистент д-р Екатерина Томова от Катедрата „Теория на възпитанието“ на Факултета по педагогика на Софийския университет.

Тя е доктор по педагогика от 2023 г. с тема на дисертацията „Иновативен модел за формиране на личностна и социална компетентност в часа на класа“. Завършва магистърска степен по журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация през 2017 г., през 2013 г. се дипломира като бакалавър в специалността „Педагогика“ във Факултета по педагогика на Софийския университет.

На академичното тържество бяха връчени и годишните награди „Алма матер“ за учебната 2024/2025 година по повод патронния празник на Софийския университет.

Носител на стипендия за студент от Карлово на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви за учебната 2025/2026 година стана Тодор Ников от Стопанския факултет в специалността „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“.